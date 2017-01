Vidéo : un père fabrique une prothèse de coude par impression 3D pour sa fille handicapée

Pour aider sa fille de 5 ans qui a le bras gauche presque totalement paralysé suite à une maladie rare, Bodo Hoenen a décidé de créer une prothèse de bras myoélectrique avec l’aide de son imprimante 3D.

« Ma fille Lorelei a une maladie rare, une infection virale est à l’origine du gonflement de sa colonne vertébrale et de son cerveau, » explique Bodo. « En l’espace de quelques heures, elle est passé d’une fille pleine de vie et d’enthousiasme à une fille qui avait du mal à respirer, et dont le corps se paralyse. Lorsque je suis arrivé à l’hôpital, elle avait déjà perdu l’usage de son bras gauche et ses muscles ont été sérieusement affaiblies, elle ne pouvait pas marcher, se tenir debout, rester assis, et elle avait du mal à respirer et parler. «

Bodo Hoenen a alors décidé d’aider sa fille en fabriquant une prothèse myoélectrique pour le coude de Lorelei.

La prothèse imprimée en 3D est équipée d’un système de capteurs myoélectriques pour détecter des signaux faibles des biceps et triceps de Lorelei. Les signaux permettent de contrôler un actionneur qui déplace son bras, l’aidant à réapprendre le mouvement normal. L’impression 3D a permis de construire un dispositif incroyablement léger et de réaliser plusieurs itérations.

Regardez en vidéo cette formidable histoire d’un père qui innove pour permettre à sa fille de retrouver le mouvement de son bras :

Cette histoire vous intéresse ? Rejoignez la communauté de Lorelei sur la page Facebook Our Kids can do anything.

